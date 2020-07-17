У Міненерго призначили двох заступників міністра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Уряд призначив двох заступників міністра енергетики України – Олександра Зоріна та Максима Немчинова, повідомляє пресслужба Міненерго.
16 липня новопризначених заступників представили колективу Міністерства.
Олександр Зорін опікуватиметься поточними питаннями вугільної галузі. Максим Немчинов відповідатиме за реформу вугільної галузі, питання нафтогазового сектору.
Олександр Зорін - гірничий інженер-електромеханік за освітою. Переважну частину професійного життя працював на вугледобувних підприємствах. Перед призначенням на посаду заступника міністра очолював ДП "Волиньвугілля" та ДП "Мирноградвугілля".
Максим Немчинов має дві вищі освіти – інженерну та юридичну. Працював у ДП "Вугілля України", Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. 2018 – 2019 року обіймав посаду держсекретаря Міненерговугілля.