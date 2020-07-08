У Міненерго обговорили опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Сьогодні, 8 липня, Міністерство енергетики організовувало перемовини представників енергогенеруючих компаній та вугледобувних підприємств, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
На зустрічі були присутні представники Фонду держмайна, НКРЕКП, генеруючих компаній, вугільної галузі, незалежних профспілок гірників.
Мета перемовин - дійти згоди щодо забезпечення стабільного постачання вугільної продукції вітчизняного виробництва енергогенеруючим підприємствам ТЕС та вирішити питання щодо виведення вугільних шахт з вимушеного простою.
У результаті перемовин сторони наблизилися до компромісних рішень щодо постачання вітчизняного вугілля на конкурентних засадах. Домовлено, що переговори будуть продовжені, а про їх результати Міністерство буде проінформовано до кінця дня.
Про готовність сприяти Центренерго у вирішенні складної фінансово-економічної ситуації також заявили у Міненерго. При цьому, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець нагадала, що ціни, обсяги та умови постачання вугілля на ТЕС є виключно предметом комерційних домовленостей сторін переговорів, в яких Міністерство не бере участі.
"Задача Міністерства – забезпечити надійне функціонування електроенергетичного комплексу в поточних складних обставинах та створити всі умови для успішного проходження осінньо-зимового сезону. Для нас важливо, щоб вітчизняні вугледобувні підприємства відновили видобуток, а шахтарі повернулися до роботи", – зазначила вона.