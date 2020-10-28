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У Міненерго назвали запаси палива на зиму

У Міненерго назвали запаси палива на зиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Міненерго оприлюднили щоденні дані щодо виробництва електроенергії у країні та запасів палива на зиму, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, з початку жовтня АЕС виробили 52% всієї електроенергії у країні. ТЕЦ та ТЕС виробили 34,6% електроенергії, ВДЕ ("зелена") — 6,8%, ГЕС та ГАЕС — 5,1%.

Загалом, з початку місяця в Україні вироблено 10,48 млрд кВт-год електроенергії.

На атомних станціях у роботі 10 із 15 атомних енергоблоків, 5 блоків перебувають у плановому ремонті, інформують у міністерстві.

Також у Міненерго повідомили, з якими запасами палива Україна входить у зиму:

▪️ вугілля на складах — 2,645 млн тонн, що на 0,916 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (153%);
▪️ мазуту — 47,2 тис. тонн, що на 15,2 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (147,6%);
▪️ газу у підземних сховищах — 28,19 млрд куб. метрів, що становить 130% проти відповідного періоду минулого року.

Як зазначала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, Україна входить в опалювальний сезон із рекордними запасами палива, що забезпечить його стабільне проходження.

Українські Національні Новини

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