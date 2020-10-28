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В Минэнерго назвали запасы топлива на зиму

В Минэнерго назвали запасы топлива на зиму

Киев  •  УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Минэнерго обнародовали ежедневные данные по производству электроэнергии в стране и запасов топлива на зиму, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, с начала октября АЭС произвели 52% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 34,6% электроэнергии, ВИЭ ("зеленая") - 6,8%, ГЭС и ГАЭС - 5,1%.

Всего с начала месяца в Украине произведено 10,48 млрд кВт-ч электроэнергии.

На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся в плановом ремонте, информируют в министерстве.

Также в Минэнерго сообщили, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:

▪️ угля на складах - 2,645 млн тонн, что на 0,916 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (153%);
▪️ мазута - 47,2 тыс. тонн, что на 15,2 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (147,6%);
▪️ газа в подземных хранилищах - 28,19 млрд куб. метров, что составляет 130% против соответствующего периода прошлого года.

Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива, что обеспечит его стабильное прохождение.

Украинские Национальные Новости

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