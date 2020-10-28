У Міненерго назвали умови корпоратизації "Енергоатома"

Там зазначили, що корпоратизація має відбуватися за таких умов:

- відповідати міжнародній практиці,

- безумовно обмежувати відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів,

- дати визначеність у поводженні з ядерними матеріалами,

- забезпечити прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства.

За такого варіанту корпоратизації 100% акцій належатимуть державі. Водночас, для реалізації такого підходу необхідно підготувати та прийняти зміни до відповідного законодавства, наголосили в Міненерго.

"Такий підхід підтримує і Міністерство, і НАЕК "Енергоатом". Зараз необхідно підготувати зміни до законодавства, що дозволять провести корпоратизацію держпідприємства у найбільш оптимальний спосіб", – сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

У Міненерго додали, що своєю чергою працюють над створенням Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" і очікують на активну участь з боку інших органів влади, причетних до цього процесу.

"Наказами Міністерства затверджено принципи формування Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та положення про Наглядову ради "Енергоатома". Ми підготували звернення до Мінекономіки і очікуємо, що найближчим часом Мінекономіки разом із Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств розпочнуть формування Наглядової ради. Ми не чекаємо на завершення корпоратизації, а вже зараз, відповідно до Статуту, рухаємося до підвищення ефективності управління компанією", – підсумувала очільниця Міненерго.

Довідка УНН. Енергоатом – оператор національних АЕС.