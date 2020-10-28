У Міненерго назвали умови корпоратизації "Енергоатома"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Процес корпоратизації "Енергоатома" потребує змін до законодавства. Про це повідомили у Міненерго за результатом наради під головуванням прем’єр-міністра, передає УНН.
Там зазначили, що корпоратизація має відбуватися за таких умов:
- відповідати міжнародній практиці,
- безумовно обмежувати відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів,
- дати визначеність у поводженні з ядерними матеріалами,
- забезпечити прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства.
За такого варіанту корпоратизації 100% акцій належатимуть державі. Водночас, для реалізації такого підходу необхідно підготувати та прийняти зміни до відповідного законодавства, наголосили в Міненерго.
"Такий підхід підтримує і Міністерство, і НАЕК "Енергоатом". Зараз необхідно підготувати зміни до законодавства, що дозволять провести корпоратизацію держпідприємства у найбільш оптимальний спосіб", – сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
У Міненерго додали, що своєю чергою працюють над створенням Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" і очікують на активну участь з боку інших органів влади, причетних до цього процесу.
"Наказами Міністерства затверджено принципи формування Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" та положення про Наглядову ради "Енергоатома". Ми підготували звернення до Мінекономіки і очікуємо, що найближчим часом Мінекономіки разом із Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств розпочнуть формування Наглядової ради. Ми не чекаємо на завершення корпоратизації, а вже зараз, відповідно до Статуту, рухаємося до підвищення ефективності управління компанією", – підсумувала очільниця Міненерго.
Довідка УНН. Енергоатом – оператор національних АЕС.