В Минэнерго назвали условия корпоратизации "Энергоатома"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Процесс корпоратизации "Энергоатома" требует изменений в законодательство. Об этом сообщили в Минэнерго по результатам совещания под председательством премьер-министра, передает УНН.
Там отметили, что корпоратизация должна происходить при следующих условиях:
- соответствовать международной практике,
- безусловно ограничивать отчуждение имущества, которое относится к ядерным установкам и ядерных материалам,
- дать определенность в обращении с ядерными материалами,
- обеспечить прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования новосозданного акционерного общества.
При таком варианте корпоратизации 100% акций будут принадлежать государству. В то же время, для реализации такого подхода необходимо подготовить и принять изменения в соответствующее законодательство, отметили в Минэнерго.
"Такой подход поддерживает и Министерство, и НАЭК "Энергоатом". Сейчас необходимо подготовить изменения в законодательство, которые позволят провести корпоратизацию госпредприятия наиболее оптимальным способом", - сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
В Минэнерго добавили, что в свою очередь работают над созданием Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и ожидают активного участия со стороны других органов власти, причастных к этому процессу.
"Приказом Министерства утверждены принципы формирования Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и положения о Наблюдательном совете "Энергоатома". Мы подготовили обращение в Минэкономики и ожидаем, что в ближайшее время Минэкономики совместно с Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий начнут формирования Наблюдательного совета. Мы не ожидаем завершения корпоратизации, а уже сейчас, согласно Уставу, движемся к повышению эффективности управления компанией", - подытожила руководительница Минэнерго.
Справка УНН. Энергоатом - оператор национальных АЭС.