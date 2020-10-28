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В Минэнерго назвали условия корпоратизации "Энергоатома"

В Минэнерго назвали условия корпоратизации "Энергоатома"

Киев  •  УНН

 • 11201 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Процесс корпоратизации "Энергоатома" требует изменений в законодательство. Об этом сообщили в Минэнерго по результатам совещания под председательством премьер-министра, передает УНН.

Там отметили, что корпоратизация должна происходить при следующих условиях:

- соответствовать международной практике,

- безусловно ограничивать отчуждение имущества, которое относится к ядерным установкам и ядерных материалам,

- дать определенность в обращении с ядерными материалами,

- обеспечить прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования новосозданного акционерного общества.

При таком варианте корпоратизации 100% акций будут принадлежать государству. В то же время, для реализации такого подхода необходимо подготовить и принять изменения в соответствующее законодательство, отметили в Минэнерго.

"Такой подход поддерживает и Министерство, и НАЭК "Энергоатом". Сейчас необходимо подготовить изменения в законодательство, которые позволят провести корпоратизацию госпредприятия наиболее оптимальным способом", - сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

В Минэнерго добавили, что в свою очередь работают над созданием Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и ожидают активного участия со стороны других органов власти, причастных к этому процессу.

"Приказом Министерства утверждены принципы формирования Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и положения о Наблюдательном совете "Энергоатома". Мы подготовили обращение в Минэкономики и ожидаем, что в ближайшее время Минэкономики совместно с Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий начнут формирования Наблюдательного совета. Мы не ожидаем завершения корпоратизации, а уже сейчас, согласно Уставу, движемся к повышению эффективности управления компанией", - подытожила руководительница Минэнерго.

Справка УНН. Энергоатом - оператор национальных АЭС.

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