У Мінекономрозвитку розповіли, що допоможе захистити права споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Зменшення тіньової економіки та застосування засобів обліку і контролю є одними із ефективних механізмів захисту прав споживачів. Про це на всеукраїнському форумі в Києві повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає кореспондент УНН.
“Важливу роль у сфері захисту прав споживачів відіграє зменшення тіньової економіки, розширення сфер застосування засобів обліку і контролю, впровадження інноваційних технологій у торгівлі, зокрема роздрібній”, — сказав С.Кубів.
Як уточнив він, в Україні наразі діє концепція, де визначені ключові напрями розвитку державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року.
Зауважимо, з 4 квітня поточного року в Україні запрацювали нові правила перевірки підприємств, що випускають харчову продукцію.
Відтепер бізнес перевірятимуть частіше, а особливо ті підприємства, на продукцію яких часто скаржаться споживачі.
Також контролери отримали право зупиняти роботу підприємств на 10 днів, а за виявлені порушення — виросли штрафи.
При цьому, як зазначає нардеп С.Тригубенко, новий закон не приведе до шквалу непланових перевірок бізнесу.
“Не думаю, що пересічний споживач зможе відчути якийсь ефект вже завтра. Ні. І шквалу перевірок теж не буде. У контролерів є раніше затверджений план заходів, відповідно до якого і будуть працювати”, — уточнив він.