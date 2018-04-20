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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэкономразвития рассказали, что поможет защитить права потребителей

Киев • УНН

 • 19108 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Уменьшение теневой экономики и применение средств учета и контроля являются одними из эффективных механизмов защиты прав потребителей. Об этом на всеукраинском форуме в Киеве сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.

В Минэкономразвития рассказали, что поможет защитить права потребителей

"Важную роль в сфере защиты прав потребителей играет уменьшение теневой экономики, расширение сфер применения средств учета и контроля, внедрение инновационных технологий в торговле, в частности розничной", - сказал С.Кубив.

Как уточнил он, в Украине сейчас действует концепция, где определены ключевые направления развития государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года.

Заметим, с 4 апреля текущего года в Украине заработали новые правила проверки предприятий, выпускающих пищевую продукцию.

Отныне бизнес проверять будут чаще, особенно те предприятия, на продукцию которых часто жалуются потребители.
Также контроллеры получили право останавливать работу предприятий на 10 дней, а за выявленные нарушения - выросли штрафы.

При этом, как отмечает нардеп С.Тригубенко, новый закон не приведет к шквалу неплановых проверок бизнеса.

"Не думаю, что рядовой потребитель сможет почувствовать какой-то эффект уже завтра. Нет. И шквала проверок тоже не будет. У контроллеров есть ранее утвержденный план мероприятий, в соответствии с которым и будут работать", - уточнил он.

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