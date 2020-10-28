У Мінекономрозвитку прокоментували, як розшукувана особа керувала держпідприємством
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Мінекономрозвитку повідомили, як Анатолій Іванов, перебуваючи у всеукраїнському розшуку за вчинення кримінального правопорушення, був призначений керівником держпідприємства "Енергія природи", повідомляє УНН.
У відповідь на інформаційний запит у Міністерстві зазначили, що не проводили відносно Іванова спецперевірку, оскільки призначали його тимчасово виконуючим обов’язки.
"Наказом Мінекономрозвитку від 31.05.2017 № 102-п Іванов Анатолій Юрійович призначений виконуючим обов’язків директора державного підприємства “Національний проект “Енергія природи” до призначення керівника цього підприємства в установленому законодавством порядку.
Одночасно повідомляємо, що спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (далі – Порядок).
Перелік посад, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища визначено у примітці до статті 56 Закону України “Про запобігання корупції”. Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року №2.
Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які призначаються виконуючими обов’язки керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки Порядком не передбачено", - прокоментували у Мінекономрозвитку.
Раніше УНН повідомляв, що більше року Іванов очолював держпідприємство (2017-2018 рр), одночасно перебуваючи в розшуку МВС. Від імені держави він проводив публічні виступи та підписував документи.
Як зазначили у поліції, Іванов у розшуку знаходиться з 2014 року. У 2015 році Іванов був обвинувачений у привласненні та розтраті майна. Проте це не завадило йому очолити ДП "Енергія Природи" у 2017 році.
Перебуваючи у всеукраїнському розшуку, Іванов також неодноразово перетинав кордон країни, подорожуючи до Амстердама, Відня, Афін, Риги, Женеви, Тель-Авіва і інших міст світу.
На даний момент УНН відомо, що Анатолій Іванов проживає у Києві, користується авто Mercedes Benz GLC. Що примітно, Іванова неодноразово залучали за адміністративні порушення, у тому числі порушення ПДР, але затриманим він жодного разу не був. У 2015 році він навіть сам звернувся до поліції через викрадення авто Lexus LX 570.