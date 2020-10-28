В Минэкономразвития прокомментировали, как разыскиваемое лицо управляло госпредприятием
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Минэкономразвития сообщили, как Анатолий Иванов, находясь во всеукраинском розыске за совершение уголовного преступления, был назначен руководителем госпредприятия "Энергия природы", сообщает УНН.
В ответ на информационный запрос в Министерстве отметили, что не проводили в отношении Иванова спецпроверку, поскольку назначали его временно исполняющим обязанности.
"Приказом Минэкономразвития от 31.05.2017 № 102-п Иванов Анатолий Юрьевич назначен исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Национальный проект "Энергия природы" до назначения руководителя этого предприятия в установленном законодательством порядке.
Одновременно сообщаем, что специальная проверка проводится в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, в соответствии с Порядком проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25.03.2015 № 171 (далее - Порядок).
Перечень должностей, которые предусматривают занятие ответственного и особо ответственного положения определен в примечании к статье 56 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, утвержден решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 17 июня 2016 года №2.
Проведение специальной проверки лиц, назначаемых исполняющими обязанности руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики Порядком не предусмотрено", - прокомментировали в Минэкономразвития.
Ранее УНН сообщал, что больше года Иванов возглавлял госпредприятие (2017-2018 гг), одновременно находясь в розыске МВД. От имени государства он проводил публичные выступления и подписывал документы.
Как отметили в полиции, Иванов в розыске находится с 2014 года. В 2015 году Иванов был обвинен в присвоении и растрате имущества. Однако это не помешало ему возглавить ГП "Энергия природы" в 2017 году.
Находясь во всеукраинском розыске, Иванов также неоднократно пересекал границу страны, путешествуя в Амстердам, Вену, Афины, Ригу, Женеву, Тель-Авив и другие города мира.
На данный момент УНН известно, что Анатолий Иванов проживает в Киеве, пользуется авто Mercedes Benz GLC. Что примечательно, Иванова неоднократно привлекали за административные нарушения, в том числе нарушение ПДД, но задержанным он ни разу не был. В 2015 году он даже сам обратился в полицию из-за похищения авто Lexus LX 570.