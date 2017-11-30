У Мінекономрозвитку прогнозують щорічне зростання економіки України

“Три роки тому економіка країни перебувала у складній ситуації: втрата контролю над частиною території (Крим та Донбас), деіндустріалізація, втрата традиційних ринків збуту, торгівельна блокада з Росією призвели до втрати міжгалузевих зв’язків на регіональному і зовнішньоекономічному рівні. Але наразі кризу подолано”, — наголосив він.

За словами голови Мінекономрозвитку, зупинити кризу та перейти до зростання економіки вдалося завдяки переорієнтації експорту та налагодженню міжнародних зв’язків.

“Україна має зони вільної торгівлі із 16-ма країнами, серед яких є країни ЄС та Канада. Крім того, ми почали розбудовувати потенціал України в якості транзитного хабу між Європою та Азією. Ми прогнозуємо подальше зростання економіки у наступні роки, адже влада проводить політику дерегуляції, поліпшення бізнес-клімату та адаптацію законодавства до стандартів та вимог ЄС”, — підкреслив Кубів.

Зокрема, у міністерстві очікують, що станом на кінець року українська економіка продемонструє зростання на 1,8%, а щорічне економічне зростання на період до 2020 року складатиме 3,5%. Водночас на 2018 рік у відомстві прогнозують зростання на 3%.

Як повідомляв УНН, Володимир Гройсман спрогнозував зростання української економіки у 2018 році.