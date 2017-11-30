В Минэкономразвития прогнозируют ежегодный рост экономики Украины

"Три года назад экономика страны находилась в сложной ситуации: потеря контроля над частью территории (Крым и Донбасс), деиндустриализация, потеря традиционных рынков сбыта, торговая блокада с Россией привели к потере межотраслевых связей на региональном и внешнеэкономическом уровне. Но сейчас кризис преодолен", - подчеркнул он.

По словам главы Минэкономразвития, остановить кризис и перейти к росту экономики удалось благодаря переориентации экспорта и налаживанию международных связей.

"Украина имеет зоны свободной торговли с 16 странами, среди которых страны ЕС и Канада. Кроме того, мы начали развивать потенциал Украины в качестве транзитного хаба между Европой и Азией. Мы прогнозируем дальнейший рост экономики в последующие годы, ведь власть проводит политику дерегуляции, улучшения бизнес-климата и адаптации законодательства к стандартам и требованиям ЕС ", - подчеркнул Кубив.

В частности, в министерстве ожидают, что по состоянию на конец года украинская экономика продемонстрирует рост на 1,8%, а ежегодный экономический рост на период до 2020 года будет составлять 3,5%. В то же время на 2018 год в ведомстве прогнозируют рост на 3%.

Как сообщал УНН, Владимир Гройсман спрогнозировал рост украинской экономики в 2018 году.