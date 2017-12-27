У Мінекономрозвитку представили Експортну стратегію України до 2021 року

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Експортна стратегія України на 2017-2021 роки передбачає виконання низки завдань, зокрема створення сприятливих умов, що стимулюватимуть торгівлю інноваціями та диверсифікацію експорту, розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі для підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств, а також зміцнення навичок і компетенцій підприємств для участі у міжнародній торгівлі. Про це повідомила на засіданні уряду заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталя Микольська, передає кореспондент УНН.