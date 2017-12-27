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У Мінекономрозвитку представили Експортну стратегію України до 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Експортна стратегія України на 2017-2021 роки передбачає виконання низки завдань, зокрема створення сприятливих умов, що стимулюватимуть торгівлю інноваціями та диверсифікацію експорту, розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі для підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств, а також зміцнення навичок і компетенцій підприємств для участі у міжнародній торгівлі. Про це повідомила на засіданні уряду заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталя Микольська, передає кореспондент УНН.

У Мінекономрозвитку представили Експортну стратегію України до 2021 року

"Експортна стратегія України на 2017-2021 роки складається з декількох елементів. Вона передбачає виконання, перш за все, таких завдань: створення сприятливих умов, що стимулюють торгівлю інноваціями та диверсифікацію експорту; розвиток послуг з підтримки бізнесу та торгівлі для підвищення конкурентоспроможності, насамперед, малих та середніх підприємств; зміцнення навичок і компетенцій підприємств для участі у міжнародній торгівлі", - зазначила Н.Микольська.

За її словами, найперспективнішими секторами, які зможуть наростити експорт у майбутні роки, є сектори, здатні сприяти інноваціям, сектори, що сприяють розвитку малого та середнього бізнесу, сектори з високим попитом на світових ринках. До них належать:

  • Сектор харчової та переробної промисловості;
  • Сектор інформаційних та комунікаційних технологій;
  • Ремонт і обслуговування повітряних суден;
  • Машинобудування;
  • Сектор креативних послуг;
  • Сектор туризму.

Згідно з Експортною стратегією, ринками у фокусі є: ЄС, Білорусь, Грузія, Бангладеш, ОАЕ, країни Африки, Саудівська Аравія, США, Швейцарія, Японія, Філіппіни, Таїланд, Туреччина та Ізраїль.

"Через агресію РФ ми втратили стратегічні ринки та 20% промвиробництва, через що за останні три роки втратили 30 млрд доларів українського експорту, тому наше завдання сьогодні допомогти експортерам. Має бути експортна амбіція - експорт наукомісткої та інноваційної продукції. Україна має не лише експортувати товар з доданою вартістю, але і наукомісткі та інноваційні послуги", - підкреслила Н.Микольська.

Нагадаємо, Кабмін схвалив Експортну стратегію України до 2021 року.

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