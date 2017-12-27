В Минэкономразвития представили Экспортную стратегию Украины до 2021 года

"Экспортная стратегия Украины на 2017-2021 годы состоит из нескольких элементов. Она предусматривает выполнение, прежде всего, таких задач: создание благоприятных условий, стимулирующих торговлю инновациями и диверсификацию экспорта, развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли для повышения конкурентоспособности, прежде всего, малых и средних предприятий, укрепление навыков и компетенций предприятий для участия в международной торговле", - отметила Н.Микольская.

По ее словам, наиболее перспективными секторами, которые смогут нарастить экспорт в предстоящие годы, является сектора, которые могут способствовать инновациям, сектора, способствующие развитию малого и среднего бизнеса, сектора с высоким спросом на мировых рынках. К ним относятся:



Сектор пищевой и перерабатывающей промышленности;



Сектор информационных и коммуникационных технологий;



Ремонт и обслуживание воздушных судов;



Машиностроение;



Сектор креативных услуг;



Сектор туризма.



Согласно экспортной стратегии, рынками в фокусе являются: ЕС, Беларусь, Грузия, Бангладеш, ОАЭ, страны Африки, Саудовская Аравия, США, Швейцария, Япония, Филиппины, Таиланд, Турция и Израиль.

"Из-за агрессии РФ мы потеряли стратегические рынки и 20% промпроизводства, из-за чего за последние три года потеряли 30 млрд долларов украинского экспорта, поэтому наша задача сегодня помочь экспортерам. Должна быть экспортная амбиция - экспорт наукоемкой и инновационной продукции. Украина должна не только экспортировать товар с добавленной стоимостью, но и наукоемкие и инновационные услуги", - подчеркнула Н.Микольская.

Напомним, Кабмин одобрил Экспортную стратегию Украины до 2021 года.