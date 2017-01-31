У МінАТО зібрали нараду щодо забезпечення Авдіївки продуктами та пальним
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України відбулася нарада за участі представників міжнародних гуманітарних організацій та нардепів, що опікуються Донбасом, для координації зусиль з реагування на гуманітарну ситуацію Авдіївці. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат Ірина Геращенко, передає УНН.
"Сподіваюся, результатом наради стане вирішення питання з передачею додаткових генераторів, пального, теплих речей і продуктів харчування", - написала І.Геращенко.
За її словами у нараді взяли участь представники МКЧХ, структур ООН, ОБСЄ, представництва ЄС, Карітас.
"Усі міжнародні гуманітарні організації наголошують на необхідності негайного припинення вогню аби зупинити гуманітарну катастрофу та активізувати гуманітарну допомогу", - додала І.Геращенко.
Вона уточнила, що наразі у жителів Авдіївки найбільші потреби в генераторах, паливі, продуктах, памперсах, питній воді, медикаментах, свічках, теплому одязі.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час наради з силовиками дав доручення заступнику голови Адміністрації Президента Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.