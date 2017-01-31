В МинАТО собрали совещание по обеспечению Авдеевки продуктами и горючим

КИЕВ. 31 января. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины состоялось совещание с участием представителей международных гуманитарных организаций и нардепов, которые занимаются Донбассом, для координации усилий по реагированию на гуманитарную ситуацию в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.