В МинАТО собрали совещание по обеспечению Авдеевки продуктами и горючим
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины состоялось совещание с участием представителей международных гуманитарных организаций и нардепов, которые занимаются Донбассом, для координации усилий по реагированию на гуманитарную ситуацию в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.
"Надеюсь, результатом совещания станет решение вопроса с передачей дополнительных генераторов, горючего, теплых вещей и продуктов питания", - написала И.Геращенко.
По ее словам, в совещании приняли участие представители МККК, структур ООН, ОБСЕ, представительства ЕС, Каритас.
"Все международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня чтобы остановить гуманитарную катастрофу и активизировать гуманитарную помощь", - добавила И.Геращенко.
Она уточнила, что в настоящее время у жителей Авдеевки самые большие потребности в генераторах, топливе, продуктах, памперсах, воде, медикаментах, свечах, теплой одежде.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время совещания с силовиками дал поручение заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.