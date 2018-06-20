У Мінагрополітики розвіяли побоювання українців щодо дефіциту зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На харчові потреби українцям вистачає п’ятої частини зібраної пшениці, а недобору зерна в Україні не передбачається. Про це зазначив заступник міністра аграрної політики Віктор Шеремета, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
“Хочу зняти всі побоювання наших співвітчизників, що в Україні може бути недобір зерна, зокрема, пшениці. Ми сьогодні збираємо стільки збіжжя, що нам для внутрішнього споживання хлібу вистачає 5-ї частини, а все інше зерно ми експортуємо, годуємо весь світ. Ми сьогодні збираємо і будемо збирати не менше 60-ти млн тонн зерна”, — зазначив Шеремета.
Він уточнив, що вже зараз виробники-аграрії прораховують питання збуту нового врожаю та проведення осінньо-польових робіт.
Нагадаємо, в Україні у цьому році урожай озимої пшениці буде менший на 8-10% від минулорічного через засуху і буде на рівні 23,5 млн тонн.