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У Мінагро розповіли, як потрапити до реєстру "органічних" виробників

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Усі виробники органічної продукції, які уклали договір з органом сертифікації, будуть внесені до нового Державного реєстру операторів (далі – Реєстр), що виробляють продукцію відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики, передає УНН.

У Мінагро розповіли, як потрапити до реєстру "органічних" виробників

Такий Реєстр буде створено після введення в дію Закону України про органічне виробництво № 2496-VIII.

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"Виробник органічної продукції має право укладати договір на проведення сертифікації лише з одним органом сертифікації, який внесено до Державного реєстру органів сертифікації. Також виробник має право додатково укласти договір з органом іноземної сертифікації, який внесено до Переліку органів іноземної сертифікації.

Після укладення договору на проведення сертифікації з органом сертифікації Мінагрополітики вносить виробника до Реєстру протягом 10 днів з дня отримання ним відповідної інформації від органу сертифікації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" був прийнятий Верховною Радою України 10 липня 2018 року. Запрацює він через рік – 2 серпня 2019 року.

Також нагадаємо, за даними експертів, продуктовий ринок України переповнений фальсифікатом. Активісти ГО, які займаються захистом прав споживачів, уже пригрозили, що будуть блокувати роботу виробників фальсифікованих продуктів харчування. 

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