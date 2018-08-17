В Минагро рассказали, как попасть в реестр "органических" производителей

Такой Реестр будет создан после введения в действие Закона Украины об органическом производстве № 2496-VIII.

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"Производитель органической продукции вправе заключать договор на проведение сертификации только с одним органом сертификации, который внесен в Государственный реестр органов сертификации. Также производитель вправе дополнительно заключить договор с органом иностранной сертификации, который внесен в Перечень органов иностранной сертификации.

После заключения договора на проведение сертификации с органом сертификации Минагрополитики вносит производителя в Реестр в течение 10 дней со дня получения им соответствующей информации от органа сертификации", - говорится в сообщении.

Напомним, что Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции" был принят Верховной Радой Украины 10 июля 2018 года. Заработает он через год - 2 августа 2019 года.

Также напомним, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом. Активисты ОО, которые занимаются защитой прав потребителей, уже пригрозили, что будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания.