У Милованова розповіли про наміри України відмовитися від МРЦ на алкоголь

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Після прийняття президентського законопроекту про демонополізацію спиртової галузі (№2300) доцільності у встановленні мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію не буде. Про це у коментарі УНН заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Логічно, що після реалізації законодавчої ініціативи щодо демонополізації спиртової галузі і запуску приватного сектору має відбуватися ринкове регулювання, і доцільності у такому інструменті (встановлення МРЦ на алкогольні напої - ред.) не буде. Тому так, відмовитися (від МРЦ на алкогольні напої - ред.) можемо, але по мірі демонополізації галузі", - уточнив він.

Перед тим, як скасовувати практику встановлення МРЦ на алкогольні напої, треба провести консультації, уточнив Висоцький. Він також додав, що про підвищення МРЦ, тим паче, у найближчій перспективі взагалі не може бути й мови.

"Враховуючи ревальвацію - зниження імпортних компонентів у виробництві продукту, враховуючи потенційне зниження вартості сировини, необхідної для виробництва спирту, і потенційне зниження вартості спирту й зменшення інфляції в цілому - підстав для підвищення МРЦ на алкогольні напої немає", - аргументував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У парламенті вважають МРЦ більше не потрібними

Нагадаємо, востаннє МЕРТ пропонував переглянути МРЦ на алкогольні напої у бік підвищення в червні поточного року. Проект відповідного рішення був розроблений командою Гройсмана і передбачав підвищення роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 11%, на вина – на 7,4 – 10,2%.

Загалом, МРЦ в Україні встановлюють з 2008 року. МРЦ на пляшку 0,5 горілки сьогодні становить 89,4 грн, на пляшку вина 0,7 – 42 грн, ігристого – 89 грн. Передбачалося, що у разі прийняття пропозиції МЕРТ за уряду Гройсмана, горілка мала би подорожчати до 99 грн за пляшку.

Експерти та економісти, у свою чергу, наголошують на тому, що саме МРЦ провокує збільшення фальсифікату на алкогольному ринку. А зацікавленими в МРЦ називають вітчизняних горілчаних монополістів.

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