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У Мілані зафіксували найсильніший землетрус за останні 500 років у регіоні

Київ • УНН

 • 26353 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Найсильніший за останні 500 років землетрус стався в четвер увечері в Мілані, повідомила представниця Національного інституту геофізики і вулканології Італії (Ingv) Лучія Лудзі, пише УНН з посиланням на місцеве видання La Reppublica і Corriere della Sera.

У Мілані зафіксували найсильніший землетрус за останні 500 років у регіоні

Землетрус магнітудою 3,9 було зареєстровано фахівцями Ingv о 16:59 (17:59 за київським часом). Його епіцентр знаходився всього в 6 км на захід від Мілана на глибині 56 км від земної поверхні.

Підземні поштовхи відчувалися в різних районах “північної столиці” Італії, а також в її передмістях. Як стало відомо журналістам, на верхніх поверхах деяких будинків розгойдувалися люстри, пересувалася меблі. На номери різних міських служб надійшли сотні телефонних дзвінків стурбованих громадян, які намагалися з’ясувати, що відбувається. Однак, за інформацією співробітників провінційної пожежної служби Мілана, ніхто з жителів міста за допомогою не звертався, жертв і руйнувань немає. Землетрус викликав лише деяке уповільнення руху автотранспорту в місті і запізнення ряду поїздів місцевої залізничної кампанії Trenord.

“Підземні поштовхи, що сталися сьогодні в Мілані, можна порівняти з землетрусом, який було зареєстровано в цьому районі 500 років тому. Єдиний більш сильний землетрус магнітудою близько 5 стався тут 26 листопада 1396 року. Його епіцентр знаходився тоді в місті Монца (нині передмістя Мілана — ред.)”, — заявила Лудза, яка очолює міланське відділення Ingv.

Довідка: відповідно до чинної в Італії класифікації сейсмічно небезпечних зон, район Мілана відноситься до третьої категорії, тобто ймовірність серйозних землетрусів там розцінюється як “низька”. Цим і пояснюється той факт, що міланці з великою стурбованістю сприйняли сьогоднішні коливання земної поверхні, які в їхньому місті відбуваються вкрай рідко.

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