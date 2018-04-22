З річки у Миколаївській області витягнули молоду дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Миколаївській області врятували 22-річну дівчину, яка опинилася у воді річки Південний Буг. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
"22 квітня об 11:17 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в районі Варварівського моста на річці Південний Буг у воді знаходиться молода дівчина. Рятувальників сповістили очевидці, які розповіли, що вона, імовірно, навмисно стрибнула з моста, однак, опинившись вже у воді, дівчина почала рятуватися та намагалася виплисти на берег", – йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце інциденту, рятувальники вийшли на воду на човні, однак дівчина вже була на березі – її витяг співробітник патрульної поліції.
"Капрал поліції розповів, що по прибуттю на місце він побачив, що дівчина намагається виплисти, однак їй це не вдається. До місця події відсутній під’їзд для техніки, тому хлопець вирішив не гаяти часу та стрибнув у воду, дістався до постраждалої та витяг її", – зазначено в повідомленні.
Лікарі "швидкої допомоги" госпіталізували дівчину до лікувального закладу із попереднім діагнозом падіння з висоти та переохолодження.
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