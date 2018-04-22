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Из реки в Николаевской области вытащили молодую девушку

Киев • УНН

 • 15479 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Николаевской области спасли 22-летнюю девушку, которая оказалась в воде реки Южный Буг. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.

Из реки в Николаевской области вытащили молодую девушку

"22 апреля в 11:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в районе Варваровского моста на реке Южный Буг в воде находится молодая девушка. Спасателям сообщили очевидцы, которые рассказали, что она, вероятно, намеренно прыгнул с моста, однако, оказавшись уже в воде, девушка начала спасаться и пыталась выплыть на берег", - говорится в сообщении.

Прибыв на место инцидента, спасатели вышли на воду на лодке, однако девушка уже была на берегу – ее вытащил сотрудник патрульной полиции.

"Капрал полиции рассказал, что по прибытию на место он увидел, что девушка пытается выплыть, однако ей это не удается. К месту происшествия отсутствует подъезд для техники, поэтому парень решил не терять времени и прыгнул в воду, добрался до пострадавшей и извлечение ее", - говорится в сообщении.

Врачи "скорой помощи" госпитализировали девушку в лечебное учреждение с предварительным диагнозом падение с высоты и переохлаждение.

Напомним, в с. Брод Закарпатской области при неустановленных обстоятельствах утонули местный житель и его трехлетний внук.

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