У Миколаївській області внаслідок ДТП спалахнув автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На трасі Калинівка - Снігурівка - Березнегувате в межах Миколаївської області автомобіль злетів в кювет і зіткнувся з деревом. У результаті ДТП транспортний засіб загорівся. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України в області, передає УНН.
"14 серпня о 9:38 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на трасі Т-15-08 "Калинівка-Снігурівка-Березнегувате", поблизу с. Засілля Вітовського району, сталася дорожньо-транспортна пригода", - зазначено в повідомленні.
З'ясувалося, що автомобіль Daewoo Lanos під час руху злетів в кювет, зіткнувся з деревом та зайнявся. До прибуття рятувальників очевидці події допомогли постраждалому водію 1984 року народження вибратися з автомобіля. Каретою швидкої медичної допомоги його госпіталізовано до лікувального закладу Миколаєва.
"Вогнеборцями о 9:52 пожежу площею 5 кв.м. локалізовано, 9:57 - ліквідовано. Від ДСНС залучалося 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки. Обставини з’ясовували співробітники правоохоронних органів", - уточнили рятувальники.
Нагадаємо, у Києві автомобіль вилетів у кювет і загорівся.