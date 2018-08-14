В Николаевской области в результате ДТП загорелся автомобиль

"14 августа в 9:38 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что на трассе Т-15-08 "Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое", вблизи с. Заселье Витовского района, произошло дорожно транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что автомобиль Daewoo Lanos во время движения слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся. До прибытия спасателей очевидцы происшествия помогли пострадавшему водителю 1984 года рождения выбраться из автомобиля. Каретой скорой помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение Николаева.

"Пожарными в 9:52 пожар площадью 5 кв.м. был локализован, 9:57 - ликвидирован. От ГСЧС привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники. Обстоятельства выясняли сотрудники правоохранительных органов", - уточнили спасатели.

Напомним, в Киеве автомобиль вылетел в кювет и загорелся.