У Миколаївській області горіла лазня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Миколаївській області загорілась лазня на території приватного домоволодіння. Причина займання встановлюється, передає УНН із посиланням на пресслужбу УДСНС у Миколаївській області.
"28 вересня о 08:25 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Заводській смт Братське горить лазня на території приватного домоволодіння", - йдеться у повідомленні.
Черговий караул 10 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області прибув за вказаною адресою. О 08:48 пожежу локалізовано, о 09:00 ліквідовано на площі 30 м кв, не допущено розповсюдження вогню на житловий будинок та літню кухню. Причина займання встановлюється.
Загалом до гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 6 співробітників ДСНС.
Нагадаємо, в Умані загорівся будинок, який знімали хасиди.