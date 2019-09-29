В Николаевской области горела баня

"28 сентября в 08:25 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что на ул. Заводской пгт Братское горит баня на территории частного домовладения", - говорится в сообщении.

Дежурный караул 10 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области прибыл по указанному адресу. В 8:48 пожар локализован, в 09:00 ликвидировано на площади 30 м кв, не допущено распространение огня на жилой дом и летнюю кухню. Причина возгорания устанавливается.

Всего к тушению привлекалось 2 единицы техники и 6 сотрудников ГСЧС.

Напомним, в Умани загорелся дом, который снимали хасиды.