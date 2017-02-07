У миколаївських школах призупинять навчальний процес через негоду
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. З 8 лютого буде призупинено навчально-виховний процес у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Миколаєва відповідно до розпорядження міського голови Олександра Сєнкевича. Про це УНН повідомили у прес-службі міськвиконкому.
Тимчасові канікули для школярів оголошено у зв’язку з різким погіршенням погодних умов, збільшенням показників захворюваності на ГРВІ серед дітей та підлітків.
Як прокоментував заступник міського голови Євген Шевченко, навчальний процес вирішили призупинити, щоб захистити життя та здоров’я миколаївських школярів, убезпечити їх від травматизму за складних погодних умов.
Додатково буде повідомлено, коли учням повертатися за парти.
Як стало відомо УНН із власних джерел у міському відділі освіти, карантин триватиме до п’ятниці, 10 лютого. Потім, з 13 лютого діти підуть на канікули і приступлять до навчання 20 лютого.