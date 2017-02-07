В николаевских школах приостановят учебный процесс из-за непогоды
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. С 8 февраля будет приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях Николаева в соответствии с распоряжением городского головы Александра Сенкевича. Об этом УНН сообщили в пресс-службе горисполкома.
Временные каникулы для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.
Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, учебный процесс решили приостановить, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.
Дополнительно сообщено, когда ученикам возвращаться за парты.
Как стало известно УНН из собственных источников в городском отделе образования, карантин продлится до пятницы, 10 февраля. Затем, с 13 февраля дети уйдут на каникулы и приступят к обучению 20 февраля.