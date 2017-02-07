В николаевских школах приостановят учебный процесс из-за непогоды

Временные каникулы для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, учебный процесс решили приостановить, чтобы защитить жизнь и здоровье николаевских школьников, обезопасить их от травматизма в сложных погодных условиях.

Дополнительно сообщено, когда ученикам возвращаться за парты.

Как стало известно УНН из собственных источников в городском отделе образования, карантин продлится до пятницы, 10 февраля. Затем, с 13 февраля дети уйдут на каникулы и приступят к обучению 20 февраля.