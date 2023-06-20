У Миколаєві заборонили купатися та ловити рибу у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Після російського підриву Каховської ГЕС у Миколаївській області заборонили купатися та ловити рибу в річках через забруднення води. Про це пише УНН із посиланням на Миколаївську міську раду.
Деталі
Із 15 червня до 1 липня на території Миколаївської області введено повну заборону на купання в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса.
Також заронений любительський та промисловий вилов риби в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса.
Доповнення
У Миколаївській області у водоймах виявили холероподібний вібріон, який є маркером можливої наявності холерного вібріону. Про це раніше повідомив Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.