В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках

Детали

С 15 июня по 1 июля на территории Николаевской области введен полный запрет на купание в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул, и Южный Буг ниже г. Новая Одесса.

Также запрещен любительский и промышленный вылов рыбы в Черном море, Бугском и Днепро­-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса.

Дополнения

В Николаевской области в водоемах обнаружили холероподобный вибрион, который является маркером возможного наличия холерного вибриона. Об этом ранее сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.