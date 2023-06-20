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В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. После российского подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области запретили купаться и ловить рыбу в реках из-за загрязнения воды. Об этом пишет УНН со ссылкой на Николаевский городской совет.

В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу в реках

Детали

С 15 июня по 1 июля на территории Николаевской области введен полный запрет на купание в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул, и Южный Буг ниже г. Новая Одесса.

Также запрещен любительский и промышленный вылов рыбы в Черном море, Бугском и Днепро­-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже г. Новая Одесса.

Дополнения

В Николаевской области в водоемах обнаружили холероподобный вибрион, который является маркером возможного наличия холерного вибриона. Об этом ранее сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

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