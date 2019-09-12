У Миколаєві горить Балабанівське лісове урочище
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У середу о 15:29 на спецлінію "101" надійшла інформація про пожежу на території Балабанівського лісового урочища державного підприємства "Миколаївське лісомисливське господарство", що у Корабельному районі м. Миколаєва. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Працюють відділення 4, 5 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру, автомобіль підвищеної прохідності УРАЛ-375 аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Горить підстилка хвойного лісу місцями з переходом у верхову пожежу на орієнтовній площі 3 га.
На місці також працюють працівники лісгоспу, об’єктові пожежні команди ТОВ "МСП Ніка-Тера" та СП “Ольвія”.
Загалом залучено 47 осіб та 9 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Миколаєві в один день горіли очерет та хвойна підстилка в різних районах міста.