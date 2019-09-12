В Николаеве горит Балабановское лесное урочище
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В среду в 15:29 по спецлинии "101" поступила информация о пожаре на территории Балабановского лесного урочища государственного предприятия "Николаевское лесоохотничье хозяйство", что в Корабельном районе Николаева. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отделения 4, 5 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль повышенной проходимости УРАЛ-375 аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Горит подстилка хвойного леса местами с переходом в верховой пожар на ориентировочной площади 3 га.
На месте также работают работники лесхоза, объекту пожарные команды ООО "МСП Ника-Тера" и СП "Ольвия".
В общем привлечено 47 человек и 9 единиц техники.
Напомним, в Николаеве в один день горели камыши и хвойная подстилка в разных районах города.