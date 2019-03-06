У Миколаєві екс-посадовець визнав свою провину за отримання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Колишній заступник директора Миколаївського регіонального центру зайнятості визнав себе винним за одержання хабара від приватного підприємця у розмірі 4,5 тисяч гривень. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Центрального районного суду Миколаєва.
"У вівторок, 5 березня, в Центральному районному суді Миколаєва колишній заступник директора Миколаївського регіонального центру зайнятості визнав себе винним за одержання хабара від приватного підприємця у розмірі 4,5 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Також екс-заступник директора Миколаївського регіонального центру зайнятості уклав угоду між сторонами у кримінальному провадженні про визнання провини та погоджується на покарання у вигляді штрафу в розмірі 1,5 тис. неоподаткованих мінімумів громадян з позбавленням права обіймати певні посади строком на два роки.
Крім того, у зв’язку з завершенням процесуального часу у засіданні оголошено перерву до 10:30 21 березня 2019 року.
Нагадаємо, у 2018 співробітники СБУ викрили на хабарах одного із заступників директора регіонального центру зайнятості у Миколаївській області.