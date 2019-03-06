В Николаеве экс-чиновник признал свою вину за получение взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Бывший заместитель директора Николаевского регионального центра занятости признал себя виновным за получение взятки от частного предпринимателя в размере 4,5 тысяч гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.
"Во вторник, 5 марта, в Центральном районном суде Николаева бывший заместитель директора Николаевского регионального центра занятости признал себя виновным за получение взятки от частного предпринимателя в размере 4,5 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Также экс-заместитель директора Николаевского регионального центра занятости заключил соглашение между сторонами в уголовном производстве о признании вины и соглашается на наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. необлагаемых минимумов граждан с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.
Кроме того, в связи с завершением процессуального времени в заседании объявлен перерыв до 10:30 21 марта 2019 года.
Напомним, в 2018 году сотрудники СБУ разоблачили на взятках одного из заместителей директора регионального центра занятости в Николаевской области.