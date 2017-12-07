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У Миколаєві 18 осіб зі зброєю та вибухівкою напали на ринок, є постраждалі

У Миколаєві 18 осіб зі зброєю та вибухівкою напали на ринок, є постраждалі

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Миколаєві невідомі особи, що були озброєні, вчинили розбійний напад на адміністративну будівлю ринку “Колос”. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

“Сьогодні, 7 грудня, близько 7:30 на території ринку у Інгульскому районі м. Миколаєва групою осіб було здійснено розбійний напад на адміністративний корпус ринку. На місце події виїхали п’ять нарядів патрульної поліції Миколаєва, слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції та керівництво поліції”, — йдеться у повідомленні.

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Біля супермаркету поліцейські побачили підозрілого чоловіка із паперовим пакетом, який на появу правоохоронців зреагував спробою втечі. Патрульні затримали чоловіка, який виявився одним із групи осіб, які щойно скоїли розбійний напад. У пакеті у зловмисника були виявлені майже 300 тис. грн, які, як попередньо стало відомо, він виніс з приміщення адміністрації ринку.

В цей час 18 осіб, які зі зброєю напали на охоронців ринку, увірвавшись до будівлі адміністрації, зламали двері, вибили вікно, здійснили кілька пострілів, а також підірвали вибухові пристрої, попередньо, газової дії, забарикадувались у приміщенні.

“Поліцейським, довелось штурмувати будівлю через вікна. Завдяки професійним і злагодженим діям правоохоронців всі нападники були затримані та знешкоджені. Відомо, що зловмисники — не місцеві мешканці, вони прибули на автомобілях з іноземною реєстрацією”, — зазначили у поліції.

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З місця події вилучено помпову рушницю, заряджену набоями з гумовими кулями, ножі та чотири пістолети, попередньо, травматичної дії. До лікарні було госпіталізовано трьох охоронців закладу та технічного співробітника з ознаками отруєння газами. Слідчо-оперативна група Інгульского відділу поліції наразі проводить першочергові слідчі дії.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.3. ст.187 ККУ (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Вилучена зброя та гільзи направлені на експертизу. Усі зловмисники затримані у порядку ст.208 КПК України. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 4 грудня невідомий у Білій Церкві напав на ювелірний магазин та застрелив охоронця.

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