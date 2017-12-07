В Николаеве 18 человек с оружием и взрывчаткой напали на рынок, есть пострадавшие

“Сегодня, 7 декабря, около 7:30 на территории рынка в Ингульском районе г.Николаева группой лиц было совершено разбойное нападение на административный корпус рынка. На место происшествия выехали пять нарядов патрульной полиции Николаева, следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции и руководство полиции”, — говорится в сообщении.

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У супермаркета полицейские увидели подозрительного мужчину с бумажным пакетом, который на появление правоохранителей отреагировал попыткой бегства. Патрульные задержали мужчину, который оказался одним из группы лиц, которые только-что совершили разбойное нападение. В пакете у злоумышленника были обнаружены почти 300 тыс. грн, которые, как предварительно стало известно, он вынес из помещения администрации рынка.

В это время 18 человек, с оружием напали на охранников рынка, ворвавшись в здание администрации, сломали двери, выбили окно, совершили несколько выстрелов, а также привели в действие взрывные устройства, предварительно, газового действия, забаррикадировались в помещении.

“Полицейским, пришлось штурмовать здание через окна. Благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей все нападавшие были задержаны и обезврежены. Известно, что злоумышленники — не местные жители, они прибыли на автомобилях с иностранной регистрацией”, — отметили в полиции.

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С места происшествия изъяты помповое ружье, заряженное патронами с резиновыми пулями, ножи и четыре пистолета, предварительно, травматического действия. В больницу госпитализированы трое охранников заведения и технический сотрудник с признаками отравления газами. Следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции пока проводит первоочередные следственные действия.

Начато уголовное производство по признакам ч.3. ст.187 УК (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Изъятое оружие и гильзы направлены на экспертизу. Все злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 4 декабря неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника.