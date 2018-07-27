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У МЕРТ відреагували на можливі російські санкції щодо українських компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України окремо вивчить наслідки запровадження Російською Федерацією санкцій до українських компаній. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Мінекономрозвитку.

"У разі застосування Російською Федерацією санкцій до українських фізичних та юридичних осіб Мінекономрозвитку буде проаналізовано обмежувальні заходи додатково", - зауважили у МЕРТ.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що російський уряд розробляє пакет санкцій проти України. Під російські обмежувальні заходи може потрапити кілька сотень українських юридичних і фізичних осіб.

Раніше також повідомлялось, що 4 червня президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".

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