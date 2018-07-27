У МЕРТ відреагували на можливі російські санкції щодо українських компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України окремо вивчить наслідки запровадження Російською Федерацією санкцій до українських компаній. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Мінекономрозвитку.
"У разі застосування Російською Федерацією санкцій до українських фізичних та юридичних осіб Мінекономрозвитку буде проаналізовано обмежувальні заходи додатково", - зауважили у МЕРТ.
Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що російський уряд розробляє пакет санкцій проти України. Під російські обмежувальні заходи може потрапити кілька сотень українських юридичних і фізичних осіб.
Раніше також повідомлялось, що 4 червня президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".