У МЕРТ відреагували на можливі російські санкції щодо українських компаній

"У разі застосування Російською Федерацією санкцій до українських фізичних та юридичних осіб Мінекономрозвитку буде проаналізовано обмежувальні заходи додатково", - зауважили у МЕРТ.



Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що російський уряд розробляє пакет санкцій проти України. Під російські обмежувальні заходи може потрапити кілька сотень українських юридичних і фізичних осіб.



Раніше також повідомлялось, що 4 червня президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".