В МЭРТ отреагировали на возможные российские санкции в отношении украинских компаний

"В случае применения Российской Федерацией санкций к украинским физическим и юридическим лицам Минэкономразвития будут проанализированы ограничительные меры дополнительно", - отметили в МЭРТ.



Напомним, СМИ стало известно, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. Под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.



Ранее также сообщалось, что 4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".