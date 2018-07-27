В МЭРТ отреагировали на возможные российские санкции в отношении украинских компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Министерство экономического развития и торговли Украины отдельно изучит последствия введения Российской Федерацией санкций к украинским компаниям. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития.
"В случае применения Российской Федерацией санкций к украинским физическим и юридическим лицам Минэкономразвития будут проанализированы ограничительные меры дополнительно", - отметили в МЭРТ.
Напомним, СМИ стало известно, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. Под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.
Ранее также сообщалось, что 4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".