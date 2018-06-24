У МЕРТ назвали найбільш тінізовану галузь економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У 2017 році лідером серед найбільш тінізованих галузей економіки стала добувна промисловість із часткою в 39%. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
“Порядок розміщення видів економічної діяльності (ВЕД) за величиною частки тіньового сегменту порівняно з 2016 роком суттєвих змін не зазнав. При цьому відбулася зміна „лідера“ у переліку найбільш тінізованих ВЕД: якщо у 2016 році найбільший рівень тіньової економіки (42%) було зафіксовано в „Операціях з нерухомим майном“, то у 2017 році зазначений перелік вкотре очолила добувна промисловість (39%)”, — йдеться у повідомленні.
У МЕРТ також зауважили, що традиційно низьким рівень тіньової економіки залишився у ВЕД “Сільське, лісове та рибне господарство” (14%).
Лідерами у детінізації відносин серед галузей економіки за підсумком 2017 року стали переробна промисловість, “Операції з нерухомим майном” і “Фінансова та страхова діяльність”.
Тенденція до зменшення рівня тіньового сегменту за підсумком 2017 року збереглася у чотирьох агрегованих ВЕД:
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- у переробній промисловості (на 7 в.п. порівняно з 2016 роком);
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- у добувній промисловості (на 1 в.п.);
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- у “Фінансовій та страховій діяльності” (на 2 в.п.);
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- у “Операціях з нерухомим майном” (на 4 в.п.).
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У решти основних агрегованих видах економічної діяльності спостерігалося збільшення рівня тіньової економіки:
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- в оптовій та роздрібній торгівлі — на 1 в.п.;
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- у будівництві — на 2 в.п.;
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- у сільському, лісовому та рибному господарстві — на 5 в.п.;
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- у “Транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності” — на 7 в.п.
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Нагадаємо, у 2017 році рівень тіньової економіки склав 31% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткових пунктів менше порівняно з показником 2016 року.