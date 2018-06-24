В МЭРТ назвали наиболее тенизированную отрасль экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В 2017 году лидером среди наиболее тенизированных отраслей экономики стала добывающая промышленность с долей в 39%. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, передает УНН.
“Порядок размещения видов экономической деятельности (ВЭД) по величине доли теневого сегмента по сравнению с 2016 годом существенных изменений не претерпел. При этом произошло изменение „лидера“ в списке самых тенизированных ВЭД: если в 2016 году наибольший уровень теневой экономики (42%) был зафиксирован в „Операциях с недвижимым имуществом“, то в 2017 году указанный перечень в очередной раз возглавила добывающая промышленность (39%)” , - говорится в сообщении.
В МЭРТ также отметили, что традиционно низким уровень теневой экономики остался в ВЭД “Сельское, лесное и рыбное хозяйство” (14%).
Лидерами в детенизации отношений среди отраслей экономики по итогам 2017 года стали перерабатывающая промышленность, “Операции с недвижимым имуществом” и “Финансовая и страховая деятельность”.
Тенденция к уменьшению уровня теневого сегмента по итогам 2017 года сохранилась в четырех агрегированных ВЭД:
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- в перерабатывающей промышленности (на 7 п.п. 2016 годом);
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- в добывающей промышленности (на 1 п.п.);
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- в “Финансовой и страховой деятельности” (на 2 п.п.);
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- в “Операциях с недвижимым имуществом” (на 4 п.п.).
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В остальных основных агрегированных видах экономической деятельности наблюдалось увеличение уровня теневой экономики:
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- в оптовой и розничной торговле — на 1 п.п.;
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- в строительстве — на 2 п.п.;
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- в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — на 5 п.п.;
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- в “Транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности” — на 7 п.п.
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Напомним, в 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем 2016 года.