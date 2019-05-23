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У МЕРТ готові підготувати зміни до закону про закупівлі перед достроковими виборами

У МЕРТ готові підготувати зміни до закону про закупівлі перед достроковими виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України готові підготувати зміни до закону про закупівлі перед достроковими парламентськими виборами. Про це біля будівлі АП журналістам повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"Не треба змінювати закон під кожні вибори. Ми не вносили зміни перед виборами президента України, і поки що не розуміємо, навіщо потрібні якісь зміни до цих позачергових виборів. Однак, у разі необхідності, ми їх підготуємо, але я поки що не розумію, в чому може бути проблема", - зазначив Нефьодов.

Він пояснив, що закупівлі ЦВК – досить традиційні: у Комісії є декілька великих закупівель, які робляться на центральному рівні – це, перш за все, бюлетені, які треба надрукувати та доставити на дільниці.

"Тут, власне, закупівля як така не проводиться, тому що це документи із захистом, з водяними знаками тощо, їх друкує "Поліграфічний комбінат Україна"", - зазначив Нефьодов.

Далі, за його словами, проводиться велика кількість дрібних закупівель окружними виборчими комісіями – хтось купує папір, хтось урну, комусь треба заплатити за Інтернет.

"Все це дрібні закупівлі, проведення яких займає кілька днів, і якоїсь проблеми воно не складає… Вибори у нас в Україні проходять регулярно, і законодавство про закупівлі дозволяє їх проводити так само, як і пройшли вибори президента України. Мені невідомі жодні причини, які не дозволять провести ЦВК закупівлі вчасно. Ми готові до співпраці і знайдемо рішення"¸- додав Нефьодов.

Раніше у ЦВК заявили про неможливість провести всі тендери до виборів 21 липня.

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