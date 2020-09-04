У мерії Варшави скандал через аварію на очисних спорудах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У четвер відбулося позачергове засідання Варшавської ради, на якому обговорювалася проблема аварії на очисних спорудах “Чайка”, зустріч скликав мер міста Рафал Трзасковський, але сам на неї не з’явився. Про це пише “Польське радіо”, передає УНН.
“Засідання скликане на прохання мера Варшави Рафала Трзасковського. Поки що у сесії є одна точка, це інформація від голови Варшави”, — заявила голова Ради Варшави Ева Малиновська-Групінська.
Натомість, заступник мера Варшави Роберт Сошинський повідомив, що Рафал Трзасковський не приїхав на позачергову сесію міськради з приводу аварії на очисних спорудах в “Чайці”, тому що призначив для цього заступників.
Заступник мера Варшави Роберт Сошиньский повідомив, що протягом декількох тижнів армія побудує понтонний міст, по якому будуть прокладені труби для тимчасового відводу стічних вод з лівого берега Вісли.
Як повідомляв УНН, з суботи у Варшаві через аварію трубопроводу на очисних спорудах “Чайка” стічні води забруднюють річку Вісла, в декількох польських містах заборонили купатися, є побоювання екологічної катастрофи.