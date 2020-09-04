В мэрии Варшавы скандал из-за аварии на очистных сооружениях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В четверг состоялось внеочередное заседание Варшавского совета, на котором обсуждалась проблема аварии на очистных сооружениях “Чайка”, встречу созвал мэр города Рафал Трзасковский, но сам на нее не явился. Об этом пишет “Польское радио”, передает УНН.
“Заседание созвано по просьбе мэра Варшавы Рафала Трзасковского. Пока у сессии есть одна точка, это информация от председателя Варшавы”, — заявила председатель Совета Варшавы Ева Малиновская-Групинська.
При этом заместитель мэра Варшавы Роберт Сошинский сообщил, что Рафал Трзасковский не приехал на внеочередную сессию горсовета по поводу аварии на очистных сооружениях в “Чайке”, потому что назначил для этого заместителей.
Заместитель мэра Варшавы Роберт Сошинский сообщил, что в течение нескольких недель армия построит понтонный мост, по которому будут проложены трубы для временного отвода сточных вод с левого берега Вислы.
Как сообщал УНН, с субботы в Варшаве из-за аварии трубопровода на очистных сооружениях “Чайка” сточные воды загрязняют реку Висла, в нескольких польских городах запретили купаться, есть опасения экологической катастрофы.