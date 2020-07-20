У мережу потрапили кадри зі зйомок нового рекламного ролика коньяку "Довбуш"
Київ • УНН
Коньяк “Довбуш” знімає блокбастер у Карпатах.
Новий ролик коньяку “Довбуш” ще до офіційного релізу наробив чимало шуму в мережі. Масштаб зйомок у Карпатах привернув увагу як місцевого населення, так і численних туристів. Батальні сцени за участю майже 200 людей, величезні літаючі вогняні кулі і кіношна знімальна група на чолі з відомим українським режисером Любомиром Левицьким, автором фільмів “Штольня”, “Тіні не забутих предків” та ін., дають всі підстави стверджувати, що робота сміливо може претендувати на звання блокбастера.
зліва — актор, праворуч — Любомир Левицький, режисер
Бюджет проекту інсайдери не розкривають, натякнувши лише, що ролик “Довбуш” без перебільшення можна назвати одним з найдорожчих рекламних відео в Україні. Заінтригувати зуміли, залишається тільки дочекатися офіційного релізу, який попередньо призначений на початок серпня, а поки можемо скласти попереднє враження з перших кадрів зйомок.