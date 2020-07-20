В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101912 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111173 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116051 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148932 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116074 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140620 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104032 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102803 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105073 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102280 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш"

В сеть попали кадры со съемок нового рекламного ролика коньяка "Довбуш"

Киев  •  УНН

 • 19288 просмотра

Коньяк “Довбуш” снимает блокбастер в Карпатах.

Новый ролик коньяка “Довбуш Карпатський” еще до официального релиза наделал немало шума в сети. Масштаб съемок в Карпатах привлек внимание как местного населения, так и многочисленных туристов. Батальные сцены с участием почти 200 человек, огромные летающие огненные шары и киношная съемочная группа во главе с известным украинским режиссером Любомиром Левицким, автором фильмов “Штольня”, “Тіні не забутих предків” и др., дают все основания утверждать, что работа смело может претендовать на звание блокбастера.

слева — актер, справа — Любомир Левицкий, режиссер

Бюджет проекта инсайдеры не раскрывают, намекнув лишь, что ролик “Довбуш” без преувеличения можно назвать одним из самых дорогих рекламных видео в Украине. Заинтриговать сумели, остается только дождаться официального релиза, который предварительно назначен на начало августа, а пока можем сложить предварительное впечатление по первым кадрам со съемок.

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