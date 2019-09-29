У мережі з'явилося відео з восьминогом, що змінює колір під час сну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Оприлюднені цього тижня кадри документального фільму від PBS "Восьминіг: встановлення контакту", показують, як таємнича істота змінює колір від сірого до жовтого, а потім стає майже невидимою, і все це - під час сну, передає УНН.
"Вона бачить краба, і її колір починає трохи змінюватися. Потім вона стає темною. Восьминоги роблять це, коли залишають дно. Це камуфляж, як ніби вона щойно зловила краба, і тепер вона збирається сидіти там і їсти його, і вона не хоче, щоб хто-небудь її помітив. ... Це дійсно захоплююче. Але так, якщо вона спить, це сон", - міркує про сни восьминога за кадром вчений доктор Девід Стіл.
Відео на Youtube з'явилося менше тижня тому і набрало вже більше 1,6 млн переглядів. Прем'єра фільму про восьминога повинна відбутися 2 жовтня.
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