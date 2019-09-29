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В сети появилось видео с осьминогом, меняющим цвет во время сна

Киев • УНН

 • 46779 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Обнародованные на этой неделе кадры готовящегося документального фильма от PBS “Осьминог: установление контакта”, показывают, как таинственное существо меняет цвет от серого до желтого, а затем становится почти невидимым, и всё это — во время сна, передаёт УНН.

В сети появилось видео с осьминогом, меняющим цвет во время сна

“Она видит краба, и ее цвет начинает немного меняться. Затем она становится темной. Осьминоги делают это, когда покидают дно. Это камуфляж, как будто она только что поймала краба, и теперь она собирается сидеть там и есть его, и она не хочет, чтобы кто-нибудь ее заметил. ... Это действительно увлекательно. Но да, если она спит, это сон”, — рассуждает о снах осьминога за кадром ученый доктор Дэвид Стил.

Видео на Youtube появилось меньше недели назад и набрало уже более 1,6 млн просмотров. Премьера фильма об осьминоге должна состояться 2 октября.

Как сообщал УНН, по улицам Харькова прогуливался слон.

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