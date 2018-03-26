У мережі з'явилося відео з початком пожежі у Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому імовірно зафіксовано початок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово. Відео опубліковано на YouTube-каналі Rutnet, передає УНН.
Відео триває 2 хвилини 9 секунд, на кадрах видно початок сильного задимлення і як люди починають вибігати. Деякі ведуть за собою дітей.
Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих. Серед загиблих є діти, десятки людей оголошені зниклими без вісті.
У консульстві Новосибірська повідомили, що серед загиблих в результаті пожежі немає іноземців, зокрема громадян України. Крім того, за інформацією українських представників, з 44 осіб, які постраждали і перебувають у лікарні, українців теж немає.