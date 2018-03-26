В сети появилось видео с началом пожара в Кемерове

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 35791 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 60096 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 98318 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107370 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115580 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121232 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132494 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146743 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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В сети появилось видео с началом пожара в Кемерове

В сети появилось видео с началом пожара в Кемерове

Киев  •  УНН

 • 12948 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором предположительно зафиксировано начало пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Видео опубликовано на YouTube-канале Rutnet, передает УНН

Видео длится 2 минуты 9 секунд, на кадрах видно начало сильного задымления и как люди начинают выбегать. Некоторые ведут за собой детей.

Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове обнаружили 64 тела, опознаны 15 погибших. Среди погибших есть дети, десятки человек объявлены пропавшими без вести.

В консульстве Новосибирска сообщили, что среди погибших в результате пожара нет иностранцев, в частности граждан Украины. Кроме того, по информации украинских представителей, из 44 человек, которые пострадали и находятся в больнице, украинцев тоже нет.

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