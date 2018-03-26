В сети появилось видео с началом пожара в Кемерове

Видео длится 2 минуты 9 секунд, на кадрах видно начало сильного задымления и как люди начинают выбегать. Некоторые ведут за собой детей.

Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове обнаружили 64 тела, опознаны 15 погибших. Среди погибших есть дети, десятки человек объявлены пропавшими без вести.

В консульстве Новосибирска сообщили, что среди погибших в результате пожара нет иностранцев, в частности граждан Украины. Кроме того, по информации украинских представителей, из 44 человек, которые пострадали и находятся в больнице, украинцев тоже нет.